54 #وظيفة شاغرة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ(54) وظيفة، خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهرًا.

شروط وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية:

وبيّنت الوزارة، أنّ الوظائف متاحة للخريجين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– الهندسة

– تقنية المعلومات.

– التخصيص والاستثمار.

– القانونية.

– التسويق والاتصال المؤسسي.

– المالية.

– الموارد البشرية.

– المنافسات والعقود.

التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021م؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة