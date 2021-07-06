6 قرارات تهدد الاتحاد بالخصم والتغريم

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تهديد نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بحسم 15 نقطة في الموسم المقبل بسبب 5 قضايا لم يُنهها النادي بجانب تغريمه 10000 ريال بسبب قضية لأحد لاعبيه السابقين.

نصوص القرارات

وامتنع العميد عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب تركي الجدعاني ليتم تغريم النادي بغرامة قدرها 10000 ريال مع تحذير النادي بأنه في حال عدم التنفيذ خلال 30 يومًا فسوف يتم إيقاع العقوبات الواردة بالفقرة الرابعة.

أما القرار الثاني فهو خصم 3 نقاط من النادي بسبب الامتناع عن تنفيذ القرار رقم 593 لصالح الاتفاق، وإذا لم ينفذ القرار خلال 30 يومًا سيتم خصم النقاط الثلاث.

القرار الثالث وهو خصم 3 نقاط من العميد بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار صُدر برقم 592 من لجنة غرفة فض المنازعات لمصلحة نادي القادسية.

خصم نقاط الاتحاد سيكون بموسم 2021/2022

القرار الرابع يتمثل في خصم 3 نقاط من الاتحاد بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار أُصدر لمصلحة نادي الفيصلي بتاريخ 23 يناير الماضي وكان رقمه 595 من فض المنازعات.

أما القرار الخامس فهو خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بالموسم المقبل، في حال لم يُنفذ قرار أُصدر لمصلحة الفيصلي ورقمه 596 حيث تم إصداره بتاريخ 31 مايو الماضي.

القرار السادس وهو خصم 3 نقاط من العميد بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار أُصدر لمصلحة فريق الفيصلي ورقمه 597 في الـ23 من يناير الماضي.

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