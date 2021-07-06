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6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية
منها دعم الأجور بنسبة 30-40%

6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

2021/07/14
الساعة 9:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية
المواطن - الرياض

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدليل الإرشادي لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية.

الدليل الإرشادي: 

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 6 مزایا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والمقرر تطبيقه في تطبيقه 24/ 2/ 1443هـ، حيث يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من هنا.

مزايا القرار: 

ولفتت الموارد البشرية إلى أن المزايا تتضمن دعم الأجور بنسبة 30-40% لاستمرارية الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وبدل المواصلات من وإلى العمل، مشيرةً إلى أن المزايا تتضمن أيضًا بدل الانتقال من مدينة /منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال الزيادة مشاركة الأمهات وبدل العمل عن بعد التشجيع أنماط العمل الجديدة.

 


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