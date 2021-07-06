6 نصائح للاهتمام بالأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الأطفال الدكتور حسن العفيف، أولياء الأمور بمضاعفة الاهتمام والعناية بالأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أن الأطفال يتأثرون كثيرًا بموجة الحرارة أكثر من الكبار لضعف مناعتهم وحساسية بشرتهم وصغر حجم أجسادهم، وانشغال ذهنهم باللعب دون إعطاء جوانب التغذية الصحية والعناية الشخصية أي اهتمام.

الماء والعصائر الطازجة:

وقال في تصريحات لـ “المواطن“،

إن هناك 6 نصائح للتعامل مع الأطفال في الصيف وهي:

منع الأطفال من الخروج فترات الظهيرة لتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارة.

حثهم على تناول بالماء والعصائر الطازجة التي تعدها ربات البيوت بشكل يومي، حتى تكون أجسامهم في حالة رطبة.

عدم ارتداء ملابس تحتوي على عدة طبقات، بل يجب أن يكون الملبس يتكون من طبقة قطنية واحدة.

الحرص على الاستحمام كل يومين، حتى في حالة عدم تعرض الطفل للأجواء الخارجية والتعرق.

تناول الأكل الصحي، والفواكه والخضراوات، والحد من الوجبات السريعة والدسم.

منعهم من تناول الوجبات غير الصحية بكثرة مثل الشوكولاتات، الأيس كريم، الشيبس، فمعظمها تحتوي على أملاح وسكريات عالية.

تقوية الجهاز المناعي:

وتابع أنه يجب الاهتمام بتقوية مناعة من خلال تغذيتهم بالأطعمة الغنية بالحديد كاللحوم، والخضروات داكنة الأوراق مثل السبانخ والجرجير، والحرص على تناول الخضراوات والفواكه كوجبة منتظمة يوميًا، تجنب الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية، الحرص على الفواكه الغنية بفيتامين C كالبرتقال واليوسفي، لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة التي تحفز من قدرة مناعة الطفل.

أطعمة مفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة:

وخلص الدكتور العفيف إلى القول، إنه يجب أيضًا الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان، البيض، والمكسرات كالفول السوداني واللوز والكاجو، لكونها تعد من أقوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات، أيضًا لا بد من تقديم طبق السلطة على مائدة الطعام في الوجبات الثلاث الرئيسية، التقليل من تناول السكريات لأنها تضعف من قوة جهاز المناعة للطفل.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة