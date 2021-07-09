60 #وظيفة شاغرة في شركة سيركو للخدمات الأمنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للخدمات الأمنية “سيركو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأمنية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل لدى مشروعها بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيركو للخدمات الأمنية:

وأبرزت شركة سيركو، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– حارس أمن (عدد 50 وظيفة).

– مشرف ميدان (عدد 10 وظائف).

طريقة التقديم على وظائف شركة سيركو للخدمات الأمنية:

وأوضحت شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للشركة، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يوليو 2021م.

وأفادت شركة سيركو أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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