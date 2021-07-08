8 حالات تجعل خلع ضرس العقل هو الحل

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الأسنان الدكتور عبدالرحمن منظور لـ” المواطن “، أن هناك بعض الأسباب التي تستوجب خلع ضرس العقل سواء لدى الرجال أو النساء.

أسباب خلع ضرس العقل:

وقال إن من بين الأسباب التي تجعل الخلع هو الحل ما يلي:

ضمور الضرس تحت اللثة، وهذا يحدث في مرحلة النمو حيث لا يستطيع الضرس اختراق اللثة والظهور بشكل طبيعي.

بروز ضرس العقل بشكل غير طبيعي مثل يظهر بشكل مائل في اللثة أو يخترق الفك، وهذا ما يسبب ألمًا شديدًا للمريض ويضطر الطبيب لخلعه.

التسوس الشديد.

المعاناة من أحد أمراض اللثة التي تؤثر على الضرس.

عدم وجود مكان كافٍ في الفك نمو ضرس العقل.

الإصابة بالتهابات ما حول التاج.

صديد أو قيح يخرج من المنطقة المحيطة بالضرس.

وجود أورام حميدة في مكان الضرس.

أضراس العقل المدفونة:

وأشار إلى أن أضراس العقل تظهر في المنطقة الخلفية من الفم، تحت مسمى الأرحاء الثالثة، وتظهر كضرس واحد في نهاية كل صف من الأسنان من الجهتين، وعادة لا تنمو حتى عمر 18 إلى 24، وقد لا تظهر إطلاقًا أو تكون مدفونة بشكل كامل أو جزئي تحت اللثة، أو داخل العظم الفكي وحينها تدعى بأضراس العقل المدفونة.

ويختلف عدد وشكل أضراس العقل من شخص لآخر، وقد تنمو بشكل سليم وصحيح دون أن تسبب مشاكل فموية للثة والأسنان، أو قد تسبب تسوس واحتكاك مع الأسنان الأخرى، وصعوبة في تنظيف الأسنان مما يستدعى إزالتها.

عدد ضروس العقل وسبب التسمية:

وعن سبب التسمية بضرس العقل وأعدادها مضى قائلًا: على الرغم من أن الاسم الرسمي لها هي الأضراس الثالثة فالاسم الشائع لها هو أضراس العقل، ويعود السبب لظهورها بشكل متأخر جدًا عن ظهور بقية الأسنان، وبعمر حين يعتبر الشخص أكثر حكمة من الطفل، والمصطلح قد جاء غالبًا من ترجمة المصطلح اللاتيني Dens sapientiae والتي تعني ضرس العقل، ويوجد لدى الإنسان البالغ اثني عشر ضرسًا، موزعة على أربعة مجموعات، في كل مجموعة ثلاثة أضراس والضرس الأخير الثالث هو ضرس العقل، فيوجد لدى الإنسان ما مجموعه 4 أضراس عقل وقد لا تظهر إطلاقا، ويمكن أن تكون مدفونة تحت اللثة بشكل كامل أو جزئي.

إزالة ضروس العقل:

وخلص الدكتور منظور إلى القول: أنه عادة تترك هذه الضروس المدفونة كما هي إذا ليس هناك أي مشاكل، ولكن يتم خلع ضرس العقل حال تسبب بحدوث الآلام أو مشكلات أخرى في الأسنان، إذ ينصح الطبيب بعد إجراء الأشعة بخلعها، وخصوصًا في حالات العدوى أو أمراض اللثة التي تتضمن ضروس العقل، وتسوس الأسنان في ضروس العقل المنبثقة جزئيًا، وحدوث التكيسات أو الأورام.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

