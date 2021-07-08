8 نصائح لضمان سلامة الغذاء في الحج

المواطن - الرياض
قدمت هيئة الغذاء والدواء عددًا من النصائح التي تسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء في الحج ضمن الإجراءات المطبقة للحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .
سلامة الغذاء في الحج
وأوصت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بما يلي:
- عدم تناول الوجبات إلا من خلال منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها.
- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.
- تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات الحليب غير المبسترة.
- عدم تناول أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام.
- عدم ترك الطعام مكشوفًا.
- ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح بها.
- الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.
- التأكد من تاريخ الصلاحية.
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