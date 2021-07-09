9 معلومات عن المتحور لامبدا الأكثر فتكًا وشراسة من دلتا

المواطن - متابعة

يمثل لامبدا أحدث متحور لفيروس كورونا المستجد، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية منه باعتباره أكثر شراسة من المتحورات السابقة، حيث شكّل ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

9 معلومات عن المتحور لامبدا:

وتسلط “المواطن” فيما يلي الضوء على أبرز 9 معلومات عن المتحور لامبدا.

1- تم توثيقه لأول مرة في بيرو بشهر ديسمبر الماضي.

2- بات الآن السلالة المهيمنة في أميركا اللاتينية.

3 – رغم انتشاره السريع في البلدان وظهور المتحور في أميركا فإن خبراء دعوا إلى عدم المبالغة في القلق منه.

4 – ذكر باحثون أن الأجسام المضادة التي تولدها لقاحات فايزر وموديرنا وكورونافاك الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، كانت أقل قوة ضد لامبدا مقارنة بالسلالة الأصلية.

5– القرائن المتوفرة حتى الآن عن متحور لامبدا تشير إلى خطورتها العالية، خاصة من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

6 – لا نملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل، بحسب الصحة العالمية.

7- الدراسات القليلة جدًا التي أجريت على الطفرة وقدرتها على مقاومة لقاح كورونافاك الصيني، تبين أنها تملك قدرة على مقاومته تصل إلى 64 في المئة من الحالات، كما أفاد خبير العلوم الفيروسية التشيلي ريكاردو سوتو.

8 – كانت دراسة أجراها خبراء من جامعة نيويورك قد أظهرت أن هذه الطفرة تقاوم لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة تصل إلى 22 في المئة في بعض الحالات.

9 – أكد خبراء أن السلالة الجديدة أكثر فتكًا وشراسة من متحور دلتا.

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