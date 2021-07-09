9 نصائح لضيوف الرحمن عند التوجه للمشاعر

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أفراد المجتمع الذين سيتجهون لأداء فريضة الحج بعد إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين من الداخل، باتباع 9 نصائح صحية، حتى يتمكنوا من إتمام الفريضة بكل يسر وسهولة ودون أي متاعب صحية.

تطبيق تدابير كورونا:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن هذه النصائح التسعة تتمثل في الآتي:

⁃ عدم تجاهل أي تدابير متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، في مواقع المشاعر المقدسة.

⁃ المحافظة على تناول السوائل بشكل معتدل؛ إذ إن موسم الحج يتزامن مع الصيف.

⁃ تجنب أماكن الحرارة المباشرة لأشعة الشمس واستخدام الشمسيات، والتواجد في أماكن الظل قدر الإمكان.

⁃ تناول الأكل الصحي، الذي يشمل الحليب ومشتقاته؛ كونها تمد الجسم بالطاقة والمعادن، مثل: الكالسيوم، والخضراوات والفواكه الطازجة المغسولة جيدًا، للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك.

⁃ استخدام الكريمات الواقية من تسلخات الجلد في منطقة الفخذين، وخصوصًا الأفراد الذين يعانون من السمنة، فالمشي لمسافات طويلة يسبب الاحتكاك في منطقة الفخذين.

تجنب المشروبات الساخنة:

وتابع أن هناك نصائح أخرى يجب اتباعها في المشاعر المقدسة:

⁃ عند استخدام دورات المياه الخارجية، ولابد من الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتعقيمهما جيدًا بشكل مستمر.

⁃ ارتداء النظارة الشمسية عند الخروج في فترات الظهيرة.

⁃ عدم إرهاق الجسم، والحرص على النوم الصحي.

⁃ عدم الإكثار من تناول المشروبات الساخنة كثيرًا، والأفضل تناول السوائل الباردة.

أمن وسلامة الحجاج:

وخلص الدكتور محمد إلى القول: إن كل هذه النصائح الصحية تهدف إلى ضمان أداء ضيوف الرحمن للشعائر في صحة وأمن وسلامة، والالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.

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