Liverpool يوجه ضربة موجعة لـ محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

يستعد فريق Liverpool الإنجليزي لتوجيه ضربة قوية للاعب المصري محمد صلاح، وذلك بعد اهتمام الريدز بضم اللاعب الإيطالي فريدريكو كييزا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكان اللاعب كييزا صاحب الـ23 عامًا تُوج بلقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإيطالي في يوليو الجاري، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية.

يوفنتوس يرفض عرضًا خرافيًّا:

وقالت صحيفة La Repubblica الإيطالية: إن نادي ليفربول تقدم بعرض لفريق يوفنتوس قيمته 100 مليون يورو للتعاقد مع كييزا تحسبًا لرحيل محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة على أن يوفنتوس رفض عرض ليفربول، متمسكًا ببقاء كييزا في صفوفه.

ويبدو أن تصرف ليفربول يشير إلى أن أيام محمد صلاح صاحب الـ29 عامًا أصبحت معدودة في الريدز، بعد تلميحه أكثر من مرة برغبته في الانتقال إما إلى ريال مدريد الإسباني أو برشلونة الإسباني.

إنجازات محمد صلاح مع Liverpool:

يذكر أن محمد صلاح كان انضم إلى Liverpool في صيف 2017 قادمًا من صفوف فريق روما الإيطالي ونجح في التتويج مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفي سياق آخر، أثنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ليفربول الإنجليزي، على تصرف محمد صلاح مع أحد اللاعبين الشباب في الريدز.

وذكر كلوب خلال حديثه لـ موقع ليفربول الرسمي أن صلاح توجه بنصيحة للاعب الشاب هارفي إليوت بتناول كميات محددة من الغذاء والاهتمام بتناول الفاكهة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لديه.

وأكد كلوب على أن تصرف صلاح يدل على الروح الجيدة المتواجدة بين لاعبي الريدز في المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

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