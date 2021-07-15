Mbc تبث الدوري والكأس عبر 12 قناة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن شبكة قنوات Mbc اقتربت من بث المسابقات الرياضية المحلية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

Mbc تبث المسابقات الرياضية

وقال الإعلامي الرياضي فهد الصيعري: “قنوات Mbc تعمل على تقديم بث عبر 12 قناة رياضية لمنافسات كرة القدم السعودية (الدوري، كأس الملك، الدرجة الأولى)”.

وأشار الصيعري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن المباريات ستكون بجودة عالية، مشددًا على أنها قد تكون مشفرة.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية أن شبكة Mbc تتفاوض لكي تبث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل بشكل حصري عبر قنواتها، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال بطل الموسم الماضي

على الجانب الآخر، نجح الزعيم في التتويج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم، قبل جولة على نهايته، وأنهى البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

ووصل الزعيم إلى 62 بطولة، وحقق الفريق الأول لكرة القدم رقمًا استثنائيًّا في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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