آخر تطورات إصابة حمدالله

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات إصابة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

حمدالله يعود لـ التدريبات

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” : “شارك النجم المغربي بتدريبات النصر، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لبداية الموسم الجديد، وذلك بعد شفائه من الإصابة العضلية التي لحقت به”.

المهاجم المغربي لم يشارك أمام آرادا البلغاري

وفي يوم الأحد الماضي، قرر المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عدم إشراك المهاجم حمدالله في مباراة آرادا البلغاري الودية.

وكشفت تقارير أن المدرب مينيز قرر استبعاد المهاجم المغربي لمنحه مزيدًا من الراحة حيث تواجد فقط في المباراة المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر.

وكان النجم المغربي عانى من شد عضلي السبت الماضي ليتدرب فقط في صالة الحديد ويغيب عن المران الجماعي.

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