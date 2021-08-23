آخر موعد لسداد رسوم جامعة طيبة

المواطن - الرياض

كشفت جامعة طيبة في المدينة المنورة، ممثلة في عمادة التعليم الإلكتروني عن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي الجديد لطلاب التعليم عن بعد.

وقالت العمادة إن آخر موعد لسداد الرسوم هو يوم الخميس بعد القادم 25-1-1443 الموافق 2-9-2021 عبر نظام سداد الإلكتروني.

طريقة سداد رسوم جامعة طيبة

وأوضحت الجامعة أن السداد يتم فقط عبر نظام سداد للمدفوعات من خلال الدخول على نظام سداد ثم اختيار جامعة طيبة ثم إدخال الرقم الجامعي ومن ثم دفع الرسوم.

جرعتا لقاح كورونا شرط العودة للدراسة

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، يمثل شرطًا لعودة الدراسة حضوريًا في فروع الجامعة لمراحل الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، تحقيقًا للجوانب الصحية وتكاملها لدى جميع الطلاب والطالبات، وطبقًا للتوجيهات الصادرة في ذات الخصوص من وزارتي التعليم والصحة.

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوب الجامعة على سرعة استكمال جرعات اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م.

يذكر أن جامعة طيبة خصّصت مركزًا للقاحات في مقر الجامعة الرئيسي تسهيلًا لجميع المنسوبين والطلاب والطالبات وذويهم.

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