آل الشيخ: أخطاء الحكم سلبت حق الشباب

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير التنفيذي لنادي الشباب، طلال آل الشيخ، استياءه من مستوى التحكيم في مباراة الاتفاق الماضية، مؤكدًا أن أخطاء التحكيم أثرت على النتيجة.

آل الشيخ ينتقد التحكيم بمباراة الشباب والاتفاق:

وقال طلال آل الشيخ: “الشباب قدم مباراة كبيرة وكنا بحاجة إلى تحقيق الفوز، وهدف الاتفاق الأول غير صحيح.. وأخطاء الحكم سلبت حق الفريق”.

وتابع: “بعض الحكام تتكرر أخطائهم دون عقاب.. وملاحظاتي هي من أجل تطوير كرة القدم”، مضيفًا: “إصرار الحكم على ركلة الجزاء حتى بعد العودة لـVAR أمر عجيب، ونأمل من لجنة الحكام الإنصاف”.

واختتم المدير التنفيذي بنادي الشباب تصريحاته لبرنامج “شوت” المذاع على قناة SSC، قائلًا: “وزارة الرياضة كان لها جهد في إنهاء ملف الكفاءة المالية للنادي”.

الليوث في دوري محمد بن سلمان:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في خطف تعادل قاتل ضد الليوث، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حول تأخره بثلاثية دون رد إلى تعادل بنتيجة 3/ 3.

وتجمد الفريق الأول لكرة القدم عند نقطة واحدة بعد الخسارة، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته المقبلة ضد الفتح.

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