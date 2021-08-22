أبرز أرقام الجولة الثانية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباريات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين عددًا من الأرقام أبرزها تسجيل معدل أهداف أعلى مقارنة بما سُجل في الجولة الأولى.

أبرز أرقام الجولة الثانية

وتم تسجيل 5 انتصارات و3 تعادلات كان المثير فيها تعادل الشباب مع الاتفاق بثلاثية لكل فريق وتعادل الفتح مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

وسُجل في الجولة الثانية 25 هدفًا أكثر من الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 22 هدفًا، كما تم إنصاف أصحاب الأرض للجولة الثانية على التوالي ماعدا التعاون الذي خسر أمام الهلال بثنائية لهدف، بعد أن كان متقدمًا بهدف سجله اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الثانية

وحافظ نادي الهلال على صدارته لـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ست نقاط من فوزين على الطائي والتعاون، بينما جاء الاتفاق ثانيًا برصيد 4 نقاط وخلفه كل من الفيصلي والفيحاء بالمركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

أما أندية النصر والاتحاد والباطن وأبها وضمك والرائد فتحتل المراكز من الخامس إلى العاشر برصيد 3 نقاط.

ويتواجد الحزم والأهلي في المركزين الـ11 والـ12 على الترتيب برصيد نقطتين، بينما يملك كل من التعاون والشباب نقطة واحدة في المركزين الـ13 والـ14، أما الفتح فيتواجد بالمركز الـ15 برصيد نقطة، والطائي بالمركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.

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