أبرز أرقام الحسن نداو قبل الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تطمح جماهير النادي الأهلي في ظهور الوافد الجديد السنغالي الحسن نداو بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

إحصائيات الحسن نداو

ونجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في التعاقد مع الحسن نداو لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، قادمًا من فاتح كاراجومروك التركي.

وشارك الحسن نداو صاحب الـ24 عامًا، في 59 مباراة ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 28 هدفًا، حيث أحرز 14 هدفًا وصنع مثلهم، ويستطيع اللعب في مركز الجناح.

وتأمل الجماهير الأهلاوية في تألق نداو مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن الراقي خيب الآمال في المنافسات المحلية والقارية خلال الموسم الماضي، وتطمح أن تُساهم صفقة النجم السنغالي واللاعبين الجديد في تحقيق طفرة والمنافسة على الألقاب.

الأهلي يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، ترغب إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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