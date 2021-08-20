أبرز أرقام جيوفينكو مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عن رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

بيريرا بديل النجم الإيطالي

وأشار نادي الهلال، مساء أمس الخميس، إلى أن الإدارة نجحت في إنهاء عقد جيوفينكو بالتراضي بين الطرفين، وثمنت الجهود التي بذلها في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان ينتهي عقد النجم الإيطالي شهر يناير المقبل، إلا أن الإدارة أنهت التعاقد معه، من أجل قيد الوافد الجديد البرازيلي ماثيوس بيريرا بدلًا منه، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

جيوفينكو مع نادي الهلال

وانضم جيوفينكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير عام 2019، قادمًا من تورتنو الكندي، وشارك معه في 78 مباراة بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وارتبط اسم النجم الإيطالي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب مطالبه المادية، فيما تُشير تقارير إلى احتمالية عودته إلى إيطاليا مرة أخرى.

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