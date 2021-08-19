أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل المدارس مع بداية العام الدراسي 1443هـ

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي 1443هـ ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

البروتوكولات الصحية المعتمدة

وتضمنت البروتوكولات الصحية ما يلي:

إلغاء الاصطفاف الصباحي، وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم. فترة الاستراحة 15 دقيقة، وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي. استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة. استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي. تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة. في حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بعد في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة يتم تعليق الحضور للمدرسة وتحويل العملية التعليمية عن بعد.

النموذج التشغيلي

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أوضح أن النموذج التشغيلي المعتمد للعودة إلى الدراسة ينص على ما يلي:

الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا؛ لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع وأسرهم.

سيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية.

إتاحة البدائل التعليمية في المنصة لأداء الواجبات والأنشطة التعليمية الإثرائية بمتابعة معلميهم أسوة ببقية زملائهم.

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