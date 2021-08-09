أبرز نتائج مهرجان ولي العهد للهجن بالفترة المسائية

المواطن - مروة نبيل

اُختتمت منافسات أشواط الفترة المسائية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي انطلق، أمس الأحد، في الطائف.

الفائزون بالأشواط الأربعة الأولى

وجاءت نتائج الفائزين بالأشواط الأربعة الأولى خلال الفترة المسائية لثاني أيام سن المفاريد ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 3، كالتالي؛ مغثة لـ سالم حسين المري تتصدر الشوط الأول، فيما فاز شواش لـ مسفر يحيى آل سالم بالشوط الثاني.

ونجح سلطة لـ سلمان فلاج العتيبي في حسم صدارة الشوط الثالث من منافسات الأشواط المسائية، وتمكن صفوق لـ سويحي نخيلان الشمري من تصدر الشوط الرابع.

نتائج الأشواط المسائية في مهرجان ولي العهد للهجن

على الجانب الآخر، جاءت نتائج صاحب المركز الأول في الأشواط الـ16 خلال الفترة المسائية في مهرجان ولي العهد للهجن 3، بالترتيب على النحو التالي؛ مغثة لـ سالم حسين الجرحب، شواش لـ مسفر يحيى آل سالم، سلطة لـ سلمان فلاج العتيبي.

وتصدر الشوط الرابع، صفوق لـ صويحي نخيلان الشمري، ثم معزة لـ عبدالله مسفر المري، الصارم لـ سالم سعيد الكتبي، إعجاب لـ سالم سعيد الكتبي، حبيب لـ راشد سالم المري، ومضة لـ راشد صالح المري، صايب لـ جبر حمد البريدي.

وحسم الشوط الحادي عشر في مهرجان ولي العهد للهجن “وتين” لـ عبدالله دخيل الله الجهني، ثم زايد لـ عبدالعزيز معلاء السهلي، عوايد لـ عوض صالح آل رزق، المتحد لـ عامر راشد المري، مزنة لـ سالم سعيد المري، ومشاكل لـ عامر راشد المري حسم الشوط الـ16 والأخير.

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