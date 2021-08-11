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أبرز نتائج مهرجان ولي العهد للهجن 3 بالأشواط المسائية
ضمن منافسات اليوم الرابع

أبرز نتائج مهرجان ولي العهد للهجن 3 بالأشواط المسائية

2021/08/11
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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أبرز نتائج مهرجان ولي العهد للهجن 3 بالأشواط المسائية جانب من السباق - المصدر @scrfSA
المواطن - مروة نبيل

اُختتمت منافسات أشواط الفترة المسائية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي انطلق، الأحد الماضي، في الطائف.

الفائزون بالأشواط الأربعة الأولى

وجاءت نتائج الفائزين بالأشواط الأربعة الأولى خلال الفترة المسائية لأول أيام سن الحقايق ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 3، كالتالي؛ اعتدال لـ خالد فيصل المري تتصدر الشوط الأول، فيما فاز مشتاق لـ عاطف عطية القرشي بالشوط الثاني.

ونجح نوف لـ حفيظ سعيد المري في حسم صدارة الشوط الثالث من منافسات الأشواط المسائية، وتمكن شاهين لـ رائد دخيل الله القرشي من تصدر الشوط الرابع.

مهرجان ولي العهد للهجن 1
جانب من السباق – المصدر @scrfSA

نتائج الأشواط المسائية في مهرجان ولي العهد للهجن

على الجانب الآخر، جاءت نتائج صاحب المركز الأول في الأشواط الـ12 خلال الفترة المسائية في مهرجان ولي العهد للهجن 3، بالترتيب على النحو التالي؛ اعتدال لـ خالد فيصل المري، مشتاق لـ عاطف عطيف القرشي، ونوف لـ حفيظ سعيد المري.

وتصدر الشوط الرابع، شاهين لـ رائد دخيل الله القرشي، ثم ذخيرة لـ سامي سطام الشيباني، شاهين لـ عامر راشد المري، بلشة لـ عبدالله دلبج المري، الذيب لـ سالم صالح اليامي، وسحابة لـ عامر راشد المري.

وحسم الشوط العاشر في مهرجان ولي العهد للهجن “الجذاب” لـ مبارك فهيد المري، ثم الداودية لـ ناصر سعود العجمي، فيما حسم شداد لـ سلطان مرشود الحربي الشوط الثاني عشر والأخير لصالحه.

نتائج مهرجان الهجن
نتائج الأشواط المسائية – المصدر @scrfSA


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