أبرز نتائج مهرجان ولي العهد للهجن 3

المواطن - مروة نبيل

استُكملت، صباح اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الثالث من النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

الفائزون بالأشواط الأربعة الأولى

وجاءت نتائج الفائزين بالأشواط الأربعة الأولى خلال الفترة الصباحية لثالث أيام سن المفاريد ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 3، كالتالي؛ الاتحادية لـ طالب صالح آل رزق في الشوط الأول، نجد لـ حمد راشد المري بالشوط الثاني.

ونجح “ضو” لصاحبه طالب راشد المري في تصدر منافسات الشوط الثالث ضمن منافسات النسخة الثالثة من المهرجان، فيما تمكن “الفارق” لـ محمد علي المري من خطف صدارة الشوط الرابع.

نتائج الأشواط الصباحية في مهرجان ولي العهد للهجن

وفي السياق ذاته، جاءت نتائج صاحب المركز الأول في الأشواط الـ18 خلال الفترة الصباحية في مهرجان ولي العهد للهجن 3، بالترتيب على النحو التالي؛ الاتحادية لـ طالب صالح آل رزق، نجد لـ حمد راشد المري، ضو لـ طالب راشد المري.

وتصدر الشوط الرابع، الفارق لـ محمد علي المري، ثم حظ لـ مبروك مانع آل عامر، دلهام لـ حمد مانع آل عامر، رمح لـ ناصر عبدالهادي المري، موفق لـ سالم صالح المري، شواهين لـ علي عبدالله المري، مايهاب لـ عبدالعزيز معلاء السهلي.

وحسم الشوط الحادي عشر في مهرجان ولي العهد للهجن “إبداع” لـ حمد سعيد الفهيدة، ثم شاهين لـ حمد سعيد الفهيدة، كيارا لـ سيم سامة الجهني، هتان لـ سلمان عبيد الدوسري، إبهار لـ سيم سلامة الجهني، الحاكم لـ بدر غازي العصيمي، العيطموس لـ فهد طالب المري وسياف لـ علي عبدالله المري حسم الشوط الـ18 والأخير.

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