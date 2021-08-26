أبها يحرم الاتفاق من صدارة دوري محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي

المواطن - محمد سمعه

فرض الفريق الكروي الأول بنادي أبها، التعادل الإيجابي على الاتفاق بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الاتفاق وأبها

ونجح اللاعب كوايسون في إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الدهناء في الشوط الأول بالدقيقة التاسعة بعد اعتماد الهدف من قبل تقنية الفيديو.

وظل فارس الدهناء محافظًا على تقدمه، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء على أبها بهدف دون مقابل.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها لـ فارس الدهناء، تمكن فريق أبها من إحراز هدف التعادل بالدقيقة التسعين عبر اللاعب الهولندي ميتشيل تي فريدي.

الاتفاق يحتل المركز الثالث

وأصبح رصيد فارس الدهناء بعد التعادل 5 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد أبها 4 نقاط في المركز السابع.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة