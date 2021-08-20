أبها يخرج متأخرًا بهدف أمام الباطن بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي أبها الشوط الأول من مباراة الباطن متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول من مباراة الباطن وأبها:

ونجح اللاعب الهولندي يوسف الجبلي في إحراز الهدف الأول للفريق السماوي بالدقيقة الـ15 بعد تصويبة مخادعة، لم يتمكن حارس أبها من التعامل معها.

ورغم محاولات نادي أبها لإحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي الفريق السماوي.

أبها انتصر على الشباب بالجولة الأولى:

وكان الفريق الأبهاوي فاز على نادي الشباب بالجولة الأولى بثنائية لهدف، ويسعى للتعادل أو الفوز في مباراة اليوم الفريق السماوي.

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