أبو هداية: انضمام حمدالله للاتحاد ضربة معلم

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي محمد أبو هداية بقدرات مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن انتقاله إلى صفوف فريق الاتحاد سيكون مفيدًا للغاية.

الاتحاد يحتاج حمدالله

وعلق أبو هداية على أنباء انضمام المهاجم المغربي إلى صفوف الاتحاد قائلًا: “رأيي بتجرد.. حمدالله هداف عظيم وهو لاعب ذو شخصية مهمة لأي فريق.. والاتحاد يحتاجه كثيراً ولو انضم للفريق فهي ضربة معلم من الإدارة الاتحادية”.

وتابع حديثه عن عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مسألة التقليل منه كلام فارغ وغير منطقي .. بالتوفيق له إن جلبه العميد أو بقي في العالمي”.

أنباء عن رحيل المهاجم المغربي

وارتبط اسم المهاجم المغربي بالرحيل عن النصر، بسبب اعتماد المدرب البرازيلي مانو مينيز على مهاجم واحد في تشكيلته، بجانب قدوم الكاميروني فينسنت أبو بكر، وهو ما ظهر عند استبداله في مباراة ضمك الماضية، حيث غادر غاضبًا.

وأثار شقيق المهاجم المغربي حالة من الجدل بعدما نشر عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، للاعب وهو ممسك بقميص النصر بيده، وألمح إلى رحيله عن العالمي، وأكدت تقارير طلبه الرحيل رسميًا، ولكن نفى النصر هذه الأنباء، وييمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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