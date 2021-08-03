أبو هداية ينتقد إدارة نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي محمد أبو هداية انتقادًا شديدًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بسبب ملف تجديد عقود اللاعبين وعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

انتقاد لإدارة نادي الاتحاد بسبب تجديد عقود اللاعبين

وقال أبو هداية: “تحدثوا عن فواز بأن رغبته كانت أقوى من البقاء اتحادياً وبأنه حق مشاكل لأنه يطالب بحقوقه وإلخ.. حسناً : ماذا عن سعود عبد الحميد ؟!.. كيف سيحاول من حول رئيس نادي الاتحاد تشويهه لحماية الإدارة وتغطية عجزها عن رحيل النجوم”.

وتابع: “الإدارة التي فرطت في فواز وتركت سعود دون حسم للآن .. ما الذي ستفعله في الشتوية يناير المقبل مع : فهد المولد، زياد الصحفي، عبد الإله المالكي، وعبدالعزيز البيشي بالإضافة الى الثنائي الأجنبي: غروهي ورومارينيو”.

خصم النقاط يهدد الاتحاد في الموسم الجديد

وأبدى أبو هداية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تخوفه من خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، بسبب الديون المتراكمة على العميد.

وأضاف: “مهلة خصم النقاط الـ(15) تنتهي الأحد المقبل مالم يتم سداد مستحقات الاتفاق والفيصلي والقادسية.. مهلة شهادة الكفاءة المالية تنتهي في 21 أغسطس مالم تضبط الأمور المالية وخصوصاً الرواتب.. المؤجرة عقولهم والمطبلين لا يستشعرون خطورة موقف النادي والله المستعان”.

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