أجويرو يصدم برشلونة بعد رحيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

طلب اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني مساء أمس الخميس.

أجويرو يطلب الرحيل:

وكشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ32 عامًا طلب الرحيل عن البارشا بعد رحيل ميسي؛ وذلك بسبب الوعد الذي كان قُدم له باللعب بجانب ميسي في صفوف البارشا، وهو ما جعله يفضل الانتقال للبارشا بعد مغادرته لـ مانشستر سيتي الإنجليزي صيف العام الحالي.

ووجه أجويرو المحامي الخاص به بمراجعة العقد مع النادي الكتالوني لإيجاد ثغرة من أجل الرحيل.

تشيلسي يرغب في ضم نجم برشلونة السابق:

وفي سياق آخر، دخل نادي تشيلسي الإنجليزي بثقله في فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا رغبته في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق.

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا رحل عن صفوف برشلونة أمس الخميس، ببيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الرسمي، وأكد من خلاله أن اللاعب الأرجنتيني لم يتم التجديد معه بسبب عوائق اقتصادية ومالية، وتماشيًا مع قرارات رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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