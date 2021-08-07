أحمد الخليفي صاحب مسيرة التميز الاقتصادي رئيسًا لإدارة هيئة المنافسة

المواطن - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ـ اليوم، بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

مسيرة مميزة:

أحمد الخليفي شغل قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي السعودي من تاريخ 30 رجب 1437هـ الموافق 7 مايو 2016م وحتى 24 يناير 2021، وهو باحث قانوني في وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الطاقة حاليًّا) في الفترة من 1987 وحتى 1993، كما شغل منصب باحث اقتصادي في وزارة البترول والثروة المعدنية القترة من عام 1993 إلى 1995.

وعمل الخليفي محاضرًا غير متفرغ في الكلية التقنية بالرياض عام 1994، ومستشارًا بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من عام 2000 وحتى 2002، كما عمل زميلًا زائرًا ببنك التسويات الدولية الفترة من يناير 2002 وحتى يونيو 2002 وشغل منصب رئيس قطاع النقود والبنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من عام 2001 وحتى 2002.

وشغل أحمد الخليفي منصب مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من عام 2002 إلى 2004 وتقلد منصب مساعد مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي الفترة من عام 2005 وحتى 2008، وعُين بمنصب مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد في الفترة من 2008 وحتى عام 2010م.

وشاح الملك عبدالعزيز:

كما شغل منصب المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي في الفترة من 2011 وحتى عام 2013، قبل تعيينه بمنصب محافظ المؤسسة النقد شغل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية بالمؤسسة في الفترة من يوليو 2013 وحتى 7 مايو 2016.

ومنحه كذلك الملك سلمان بن عبدالعزيز وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية في 6 إبريل 2021.

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