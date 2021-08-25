أحمد بن يحيى البهكلي في ذمة الله متأثرًا بـ كورونا

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأديب والشاعر الدكتور أحمد بن يحيى البهكلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

مسيرة الراحل:

أحمد بن يحيى بن محمد البهكلي هو شاعر وأكاديمي سعودي ولد عام 1364 هـ الموافق 1955 في محافظة أبو عريش التابعة لمنطقة جازان وتلقى تعليمه الابتدائي في كل من صامطة وصنبة والرياض، أما المتوسط والثانوي فتلقاه في أبها، وتخرج بعدها في كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1397 هـ، ثم حصل على الماجستير من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصدر للراحل نحو 5 مؤلفات ما بين الشعر والدراسات النقدية، منها ديوان (الأرض والحب) الذي أصدره عام 1978م، وكتاب آخر في النقد بعنوان (النقد النفسي في التراث العربي).

عمله:

واشتغل البهكلي بداية حياته المهنية معلمًا في معهد الرياض العلمي، ثم معيداً في معهد اللغة العربية في الرياض، ثم محاضرًا في كلية المعلمين بالرياض، ثم عميداً لكلية المعلمين في جيزان، وشغل منصب نائب رئيس نادي جازان الأدبي، كما عمل في العديد من الجمعيات والمجالس منها عضو الأسرة الوطنية لإعداد المعلمين 1416 هـ، عضو مجلس إدارة النادي الأدبي في جازان من عام 1413 هـ، عضو مشارك في اللقاء الثاني للحوار الوطني 1424 هـ، عضو الجمعية العربية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، عضو مجلس كليات المعلمين 1413 هـ – 1424 هـ، عضو مؤسس بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

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