أحمد حجازي ضمن 5 محترفين ينضمون لـ معسكر منتخب مصر الأول

المواطن - محمد سمعه

اُختير المدافع أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك استعدادًا لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

أحمد حجازي ضمن المحترفين الـ5

وشملت القائمة 5 لاعبين محترفين وهم: “محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، حجازي من نادي الاتحاد، محمد النني من صفوف آرسنال الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي”.

موعد مباريات منتخب مصر الـ3 بالدور الأول

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2022 مع منتخبات” ليبيا والجابون وأنجولا”.

وسيواجه منتخب مصر، نظيره الأنجولي في الرابع من سبتمبر المقبل، ثم يلعب في الثامن من سبتمبر مع منتخب الجابون، ويواجه المنتخب الليبي في التاسع من أكتوبر المقبل.

وكان أحمد حجازي شارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2020″ حيث ودع المنتخب المصري البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب البرازيل بهدف دون مقابل.

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