أحمد حجازي في قائمة منتخب مصر لمعسكر أغسطس

المواطن - مروة نبيل

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري عن القائمة النهائية للمعسكر المقبل المقرر انطلاقه، يوم 28 أغسطس الجاري، وجاء في مقدمة اللاعبين مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي.

أحمد حجازي يتألق

ويُقدم أحمد حجازي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، وساهم في فوزه على الرائد بالجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب للإيقاف عن نهائي البطولة العربية الذي خسره العميد.

وشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر تحت 23 عامًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وتأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يودع المسابقة بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد.

قائمة منتخب مصر

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشملت القائمة 27 لاعبًا، وهم؛ محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل، باهر المحمدي، أيمن أشرف، محمد عبد الشافي، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، علي جبر، أكرم توفيق، عمر جابر، طارق حامد وعمرو السولية.

ويتواجد في القائمة أيضًا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي أفشة، محمد النني، محمد صلاح، صلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن كوكا.

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