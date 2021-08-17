أحمد حجازي يكشف سر الفوز على الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعرب المصري الدولي أحمد حجازي عن سعادته بتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لعقبة الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحمد حجازي يتحدث عن الفوز:

وأكد أحمد حجازي أن الجمهور هو سر الروح والقتالية والحماس الذي ظهر به الاتحاد ضد الرائد، مضيفًا: “الجمهور هو أساس كرة القدم لأنه دافع للاعب لتقديم أفضل ما لديه لإسعادهم”.

ولفت إلى أن سبب الفوز العريض على الرائد هو التركيز الكبير الذي دخل به الفريق في بداية المباراة لأنه سهل عليهم تسييرها بعد تسجيل هدفين مبكرين، مشددًا على أن هبوط مستوى الفريق بالشوط الثاني طبيعي.

وشدد أحمد حجازي صاحب الهدف الثاني في شباك الرائد، على أن الفرق الكبيرة هي التي تعود وتظل واقفة خصوصًا بعد خسارة الفيحاء؛ لذلك كان الرد سريعًا بتحقق أول فوز في هذا الموسم.

العميد يتجاوز الرائد بثلاثية:

ولعب الاتحاد ضد الرائد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

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