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أحمد حجازي يكشف سر الفوز على الرائد
ضمن منافسات الجولة الثانية

أحمد حجازي يكشف سر الفوز على الرائد

2021/08/17
الساعة 12:58 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد حجازي يكشف سر الفوز على الرائد حجازي - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

أعرب المصري الدولي أحمد حجازي عن سعادته بتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لعقبة الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحمد حجازي يتحدث عن الفوز:

وأكد أحمد حجازي أن الجمهور هو سر الروح والقتالية والحماس الذي ظهر به الاتحاد ضد الرائد، مضيفًا: “الجمهور هو أساس كرة القدم لأنه دافع للاعب لتقديم أفضل ما لديه لإسعادهم”.

الاتحاد ضد الرائد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ولفت إلى أن سبب الفوز العريض على الرائد هو التركيز الكبير الذي دخل به الفريق في بداية المباراة لأنه سهل عليهم تسييرها بعد تسجيل هدفين مبكرين، مشددًا على أن هبوط مستوى الفريق بالشوط الثاني طبيعي.

وشدد أحمد حجازي صاحب الهدف الثاني في شباك الرائد، على أن الفرق الكبيرة هي التي تعود وتظل واقفة خصوصًا بعد خسارة الفيحاء؛ لذلك كان الرد سريعًا بتحقق أول فوز في هذا الموسم.

الاتحاد ضد الرائد
احتفال حجازي – المصدر @SPL

العميد يتجاوز الرائد بثلاثية:

ولعب الاتحاد ضد الرائد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.


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