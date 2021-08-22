أخصائية تغذية: التمر من أغنى الأغذية على وجه الأرض

المواطن - الرياض

أكدت أخصائية التغذية د. وجدان قطب، أن التمر يعتبر وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض.

فيديو | أخصائية تغذية لـ #نشرة_النهار: "التمر" وجبة غذائية متكاملة ومن أغنى الأغذية على وجه الأرض#الإخبارية pic.twitter.com/2Es4BVSAZ2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2021

وقالت قطب، خلال استضافتها مع نشرة النهار على شاشة الإخبارية “إن التمر يوجد به المعادن والفيتامينات، ويجب تناوله مع أشياء معززة له مثل التمر والحليب والتمر”.

وجبة غذائية متكاملة

وأضافت أن التمر يشكل وجبة يستطيع الإنسان العيش عليها لفترات بدون أن ينقصه شيء آخر من البروتينات”، موضحة أن التمر يعتبر من أغنى الفواكه والأغذية.

وتابعت أن التمر معزز للجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، بالإضافة إلى إعطاء الطاقة اللازمة للجسم.

وأشارت وجدات قطب إلى أن حبتين من التمر تعطيان قوةً ونشاطاً، فهو غذاء مناسب للأطفال والحوامل والمرضعات.

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