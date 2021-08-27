‎الرئيسية
جديد الأخبار
أخصائي يحذر من استخدام العدسات اللاصقة أكثر من مدتها
النوم والاستحمام بها خطر على العين

أخصائي يحذر من استخدام العدسات اللاصقة أكثر من مدتها

2021/08/27
الساعة 11:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
أخصائي يحذر من استخدام العدسات اللاصقة أكثر من مدتها
المواطن - الرياض

أكد أخصائي البصريات مهند بن سعيد أن استخدام العدسات اللاصقة أكثر من مدتها قد يتسبب في زراعة القرنية؛ لأن لكل عدسة عمرًا افتراضيًّا محددًا.

حل ممتاز ولكن!

وحذر ابن سعيد، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، من النوم والاستحمام بالعدسات اللاصقة لخطورتها على العين، موضحًا أنها أحد الحلول الممتازة غير الجراحية لتصحيح ضعف الإبصار.

العدسات اللينة: 

ولفت إلى أن أنواع العدسات عديدة منها العدسات اللينة وهي الأكثر انتشارًا والصلبة، متابعًا أن تجاوز المدة المحددة لاستخدام العدسات اللاصقة قد يتسبب في التهابات شديدة وقوية ومشكلات أكبر تتطلب زراعة قرنية.

كما شدد الأخصائي على أن النوم بالعدسات قد يتسبب في نقص الأكسجين في العين والتهابات.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ضوابط ومحاذير استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والطبية

نفى استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إبراهيم باحسن،