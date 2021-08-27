أخصائي يحذر من استخدام العدسات اللاصقة أكثر من مدتها

المواطن - الرياض

أكد أخصائي البصريات مهند بن سعيد أن استخدام العدسات اللاصقة أكثر من مدتها قد يتسبب في زراعة القرنية؛ لأن لكل عدسة عمرًا افتراضيًّا محددًا.

فيديو | استشاري طب العيون لـ #برنامج_120: استخدام العدسات أكثر من مدتها قد تتسبب بزراعة القرنية .. ونحذر من النوم والاستحمام فيها لخطورتها على العين#الإخبارية pic.twitter.com/nGU8dofvac — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2021

حل ممتاز ولكن!

وحذر ابن سعيد، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، من النوم والاستحمام بالعدسات اللاصقة لخطورتها على العين، موضحًا أنها أحد الحلول الممتازة غير الجراحية لتصحيح ضعف الإبصار.

العدسات اللينة:

ولفت إلى أن أنواع العدسات عديدة منها العدسات اللينة وهي الأكثر انتشارًا والصلبة، متابعًا أن تجاوز المدة المحددة لاستخدام العدسات اللاصقة قد يتسبب في التهابات شديدة وقوية ومشكلات أكبر تتطلب زراعة قرنية.

كما شدد الأخصائي على أن النوم بالعدسات قد يتسبب في نقص الأكسجين في العين والتهابات.

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