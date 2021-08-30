أخضر الطائرة لـ الناشئين بطلًا للخليج

المواطن - محمد سمعه

فاز المنتخب السعودي لـ الناشئين في كرة الطائرة “أخضر الطائرة” ببطولة الخليج، وذلك بعد أن حقق اللقب على حساب منتخب البحرين اليوم الاثنين بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أخضر الطائرة يفوز بالبطولة بعد ماراثون طويل:

وكان المنتخب البحريني تفوق في الشوط الأول بنتيجة 25/ 17، ثم فاز المنتخب السعودي في شوطين بنتيجة 25/ 23 و25/ 20 ثم عاد منتخب البحرين وفاز في الشوط الرابع بنتيجة 33/ 31 ليلجأ الفريقان إلى شوط خامس فاز فيه الأخضر بنتيجة 19/ 17.

جدير بالذكر أن الأخضر كان وصل إلى النهائي بعد فوزه على منتخب الكويت في دور الأربعة بثلاثة أشواط دون رد، بينما وصل منتخب البحرين صاحب الأرض إلى الدور النهائي، بعد تخطيه منتخب الإمارات بثلاثة أشواط دون رد.

4 منتخبات شاركت في النسخة السادسة:

وشاركت منتخبات “السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات” في بطولة الخليج للكرة الطائرة في نسختها السادسة.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي المنتخب السعودي للناشئين على الفوز ببطولة الخليج للكرة الطائرة.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” : “ألف مبروك فوز المنتخب السعودي للكرة الطائرة بلقب النسخة السادسة من منافسات البطولة الخليجية للمنتخبات لدرجة الناشئين”.

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