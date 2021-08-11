أرباح أسمنت القصيم ترتفع إلى 100 مليون ريال

المواطن - واس

ارتفعت أرباح شركة أسمنت القصيم 17% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 100 مليون ريال مقارنة بـ 85 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020.

ارتفاع صافي الربح:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، ارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بشكل طفيف بواقع 2.2% في الصف الأول من العام، إلى 201 مليون ريال، مقارنة بـ 196 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي ربح أسمنت القصيم خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، وصعود عوائد الاستثمارات المالية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من الانخفاض في متوسط سعر البيع وارتفاع مصروفات البيع والتسويق والانخفاض في الإيرادات الأخرى.

زيادة عوائد الاستثمارات:

أما على أساس نصف سنوي، فقد ارتفع صافي الربح بسبب زيادة عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع كمية المبيعات والانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

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