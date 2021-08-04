أرباح أسمنت نجران تتراجع إلى 32.7 مليون ريال

المواطن - الرياض

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت نجران، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 0.75% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 32.71 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.96 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

تراجع أرباح أسمنت نجران:

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بحسب بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، بنسبة 46.15% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح 60.74 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

انخفاض صافي الربح:

وقالت أسمنت نجران، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات للطن على الرغم من ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف التمويل.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 27.88% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 93.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 73.08 مليون ريال أرباح في النصف الأول من 2020.

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