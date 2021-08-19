أرباح أسواق العثيم الفصلية تتراجع 62%

المواطن - الرياض

تراجع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، بنسبة 61.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 47.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 125.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية “تداول” اليوم الخميس، انخفضت أرباح أسواق عبدالله العثيم بنسبة 16.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 57.68 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

سبب التراجع:

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى تراجع المبيعات بنسبة 15.66% إلى نحو 2.17 مليار ريال، حيث شهد الربع الثاني من عام 2020 نمواً في مبيعات التجزئة نتيجة إقبال العملاء على الشراء تحسباً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، كما زاد إقبال العملاء على الشراء قبل تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يوليو 2020.

زيادة العروض الترويجية:

وأضافت أن هامش الربح شهد تراجعاً بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة، من جانب آخر بدأ النشاط العقاري بالتعافي بعد أن شهد انخفاضاً في الربع المماثل من العام السابق بسبب منح خصومات للمستأجرين عن فترات الإغلاق، كما تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة إيجابياً حيث كانت متأثرة بالإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

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