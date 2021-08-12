أرباح الخريف الفصلية تتراجع 17%

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الخميس عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الربح بنسبة 17%.

ارتفاع الإيرادات:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن صافي الأرباح بلغ 21.7 مليون ريال، مقابل 26.173 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% إلى 134.9 مليون ريال، مقابل 118 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع الأرباح:

وعزت الخريف تراجع الأرباح إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الثاني للمرة الأولى بمبلغ 2.09 مليون ريال، حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة. بالإضافة إلى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

وخلال النصف الأول، تراجعت الأرباح بنسبة 15.6% إلى 48.64 مليون ريال، مقابل 57.7 مليون ريال، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.8% إلى 267.9 مليون ريال.

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