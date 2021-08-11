أرباح المتقدمة للبتروكيماويات ترتفع 71% إلى 265 مليون ريال

المواطن - الرياض

ارتفعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات “المتقدمة” في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تقارب 71% إلى 265 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ155 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة النتائج الأولية التي صدرت في وقت سابق من يوليو الماضي.

436 مليون ريال:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، زاد صافي أرباح الشركة لنصف السنة الأول بـ68% محققاً 436 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ259 مليون ريال في النصف الأول 2020.

ارتفاع الربح:

وعزت الشركة ارتفع صافي الربح في الربع الثاني بصورة رئيسية إلى زيادة أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 72%، وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 19 مليون ريال.

وأوضحت المتقدمة للبتروكيماويات أن صافي الربح ارتفع على الرغم من انخفاض كمية المبيعات بنسبة 14% نتيجة للصيانة الدورية المجدولة في عام 2021 (20 يوم في شهر مارس و 10 أيام في شهر أبريل)، إلى جانب ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 102% و61% على التوالي، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 51%.

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