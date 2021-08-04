أرباح علي بابا تتجاوز التوقعات

المواطن - متابعة

تجاوزت أرباح السهم من علي بابا في الربع الأخير توقعات المحللين حتى مع عدم تحقيق الأرباح للتقديرات، حيث أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة يوم أمس الثلاثاء، أنها ستزيد برنامج إعادة شراء الأسهم من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

وفشلت نتائج الأعمال في جذب المستثمرين، حيث انخفض السهم بنسبة 0.8% في تعاملات ما قبل السوق الأمريكية، بعد أن ارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.83% قبل إصدار الأرباح.

أمازون:

ومثل نظيرتها أمازون في الولايات المتحدة، تُظهر أرباح شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة أن نمو الإيرادات بدأ في التباطؤ- من 64% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى 34% في الربع الأخير، وفقًا لما ذكره موقع “بارون”، واطلعت عليه “العربية. نت”.

إيرادات علي بابا:

وحققت “علي بابا” إيرادات بلغت 205.7 مليار يوان صيني (31.8 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، والتي ذكرت الشركة أنها الربع المالي الأول من عام 2021. وكانت أرقام الإيرادات أقل من تقديرات المحللين التي كانت أقرب إلى 251 مليار يوان صيني. لتوافق آراء FactSet.

لقد كانت صورة أكثر إشراقًا للنتيجة النهائية، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 48.6 مليار يوان، بانخفاض قدره 5% على أساس سنوي ولكن أعلى من 46.7 مليار يوان صيني متوقعة من محللي وول ستريت.

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