أرقام كوزمين كونترا بعد تعيينه مدربًا لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد صباح اليوم الأحد عن تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

أرقام كوزمين كونترا

وخلال 216 مباراة درب فيها المدرب كونترا صاحب الـ45 عامًا، نجح في تحقيق الفوز في 100 مباراة، وتعادل في 59 لقاء وخسر 57 مباراة.

وتُوج كونترا خلال مسيرته التدريبية بلقبين وهما كأس رومانيا وكأس الرابطة الروماني.

وسبق للمدرب كونترا تدريب العديد من الأندية مثل خيتافي الإسباني ودينامو بوخارست الروماني والمنتخب الروماني خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

ومن المنتظر تولي كوزمين كونترا تدريب الاتحاد في مباراة أبها بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 11 سبتمبر المقبل.

وكان نادي الاتحاد، هزم فريق الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي حيث سجل للعميد كل من المصري أحمد حجازي واللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

ويسعى الاتحاد للفوز بـ الدوري وكأس الملك خلال الموسم الحالي مع مدربه الروماني الجديد.

المنتخب السعودي يخوض مباراتين مهمتين بالتصفيات

وتوقف حاليًا دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب فترة التوقف الدولي حيث يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراتين ضد كل من فيتنام وسلطنة عُمان يومي 2 و 7 سبتمبر في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن إقالة فابيو كاريلي من تدريب الاتحاد جاءت بعد خسارته للبطولة العربية مساء السبت 21 أغسطس الجاري.

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