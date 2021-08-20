أرقام مميزة لنادي الهلال ضد التعاون بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد التعاون المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد التعاون

ولعب الهلال ضد التعاون 23 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من أي منافس في المسابقة أكثر من خسارته أمام الهلال، كما أن الزعيم لا يعرف الخسارة ضد سكري القصيم في الدور الأول، حيث لعبا 11 لقاء؛ فاز 10 مرات وتعادل مرة واحدة.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد التعاون عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة