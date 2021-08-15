أرقام من الجولة الأولى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

شهدت الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين نتائج مثيرة وأداءً مميزًا من معظم الفرق مما يُظهر سخونة المنافسة بين الـ16 فريقًا خلال الموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

النصر الأكثر تسجيلًا بالجولة الأولى

وتم إحراز 22 هدفًا بالجولة الأولى كان نصيب الأسد منها لنادي النصر الذي سجل رباعية في ضمك، كذلك شهدت مباراة الحزم والتعاون إثارة كبيرة بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

كما تفوق الهلال على النصر والباطن بعدد التسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث سدد الهلال 19 تسديدة يليه النصر بـ 15 تسديدة والباطن بـ 14 تسديدة.

أما الفيحاء فتفوق على النصر والهلال في عدد التسديدات المباشرة على مرمى الخصم.

الهلال متفوق في عدد التمريرات الصحيحة

كذلك تفوق الهلال في عدد التمريرات الصحيحة بواقع 591 تمريرة كأكثر الفرق تمريرًا بالجولة الأولى يليه الاتحاد برصيد 561 تمريرة، ثم الشباب ثالثًا برصيد 493 تمريرة وبمجمل 6119 تمريرة صحيحة في الجولة.

وحصدت الأندية بالجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين 31 بطاقة صفراء كان نصيب أبها والأهلي والباطن منهم 3 بطاقات صفراء كأكثر الفرق حصولًا على البطاقة الملونة، ولم تشهد الجولة منح أي لاعب من أي فريق، البطاقة الحمراء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ويتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباريات الجولة الأولى برصيد 3 نقاط ويلاحقه أبها بالمركز الثاني والاتفاق ثالثًا والفيحاء رابعًا والرائد خامسًا والهلال سادسًا ولكل منهم 3 نقاط.

أما أندية الحزم والتعاون والأهلي والفيصلي يتواجدون بالمراكز من 7 إلى المركز العاشر برصيد نقطة، بينما يتواجد الشباب والباطن والفتح والاتحاد والطائي وضمك في المراكز من 11 إلى السادس عشر.

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