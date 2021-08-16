أزمة في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تسابق إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي الزمن وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل قيد اللاعبين الأجانب الجدد.

صفقات الأهلي الأجنبية

وكان الراقي نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التعاقد مع الخماسي الأجنبي ” البرازيلي دانكلير بيريرا، الكرواتي فيليب، السنغالي الحسن نداو، المقدوني أليوسكي، البرازيلي باولينيو”.

وتحتاج إدارة الراقي لـ مبلغ مالي يقارب الـ10 ملايين ريال وذلك للحصول على الكفاءة المالية سيكون منها 5 ملايين ريال كمستحقات للاعب السابق مهند عسيري والمبلغ المتبقي سوف يُدفع كمستحقات للاعبين في الفئات السنية والألعاب المختلفة داخل النادي.

ويبدو أن الأزمة أمام إدارة ماجد النفيعي لا تتعلق فقط بنيل الـ10 ملايين ريال، بل تتعلق كذلك بأزمة مستحقات اللاعب البوسني ألفيس ساريتش حيث طلب للرحيل عن الأهلي 6 ملايين يورو وهي كامل مستحقاته.

ماذا تفعل إدارة الراقي ؟

وإذا لم تنجح إدارة الراقي في إيجاد حل لأزمة اللاعب ساريتش فسوف تُسجل 4 لاعبين أجانب فقط من أصل 5 خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الراقي سوف يستأنف تدريباته اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة نادي الحزم مساء الخميس المقبل في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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