أسباب تكون حصوات الكلى وحل سهل للمشكلة

المواطن - الرياض

سلط استشاري جراحة أمراض وأورام الكلى الدكتور عبدالله الفاخري، الضوء على أسباب تكون حصوات الكلى، والتي تتزايد في المملكة بنسبة 80% لدى الرجال و20% لدى النساء.

فيديو | د. عبد الله الفاخري لـ #برنامج_120: إصابة الرجال بالحصوات أكثر من النساء بـ 80% في #المملكة.. والمكملات الغذائية والمشروبات مسببات لحصوات الكلى #الإخبارية pic.twitter.com/H4vaUPWKfU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2021

أسباب تكون حصوات الكلى:

وأوضح الفاخري، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن سبب زيادة نسبة المصابين بحصوات الكلى لدى الرجال أن كثيرًا منهم يعملون بمهن يكثر فيها التعرض للشمس والجفاف، فضلًا عن كثرة تناول الرجال للحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية بشكل عام.

الماء مهم:

وتابع أن المشروبات التي تحتوي على صبغيات مثل العصائر غير الطازجة أو معادن عالية قد تزيد تكوين الحصوات، ولهذا تظهر أهمية كميات المياه التي يجب على الإنسان تناولها يوميًّا لتكون بمعدل من لترين إلى 3 لترات، بحيث تكون مقسمة على ساعات اليوم.

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