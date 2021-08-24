أسباب حرقان البول والتحليل المخبري يحدد العلاج

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي أن ‫للشعور بـ حرقان البول أثناء التبول عند الرجال له عدة أسباب منها وجود التهاب ‫في المثانة أو التهاب الإحليل أو وجود حصوة في المثانة أو الإحليل، أو عدوى في الجهاز البولي وهذا سبب شائع، وبعض حالات البروستاتا، بإضافة إلى حدوث الجفاف، لافتًا إلى ضرورة مراجعة الطبيب لإجراء التشخيص وخصوصًا إذا استمر الحرقان لفترة طويلة وتسبب في حدوث أعراض أخرى مثل حدوث التقلصات ووجود دم في البول.

حرقان البول:

وأشار لـ”المواطن” إلى أن هناك حالات لا بد لها أن تتوجه فورًا للطبيب، إذ إنه يلاحظ أن البعض يتجه للصيدلي ويأخذ الفوار وهذا السلوك للأسف يحرم الفرد من تشخيص المشكلة وأخذ الأدوية والمضادات اللازمة، فأبرز الحالات التي تدعو للذهاب إلى الطبيب عند استمرار التبول المؤلم، أو وجود إفرازات من العضو التناسلي، أو رائحة كريهة في البول، أو وجود الدم في البول، وألم وحصوات في الكلى أو المثانة.

إجراء التحاليل المخبرية:

ولفت إلى أن تشخيص المشكلة يكون من خلال بعض التحاليل المخبرية وهي تحليل البول، حيث يتم أخذ عينة من البول للتأكد من وجود بكتيريا أو دم في البول، وفي حال الكشف عن وجود عدوى بكتيرية، يتم إجراء زراعة البول لتحديد نوعها وأخذ العلاج المناسب لها، وبعض الحالات قد تستدعي إجراء المنظار داخل المثانة حيث يتم مد أنبوب المنظار بوسطة المجرى البولي إلى المثانة، للتأكد من وجود مشاكل في المثانة أم لا.

تناول السوائل بكثرة:

وتابع متبولي أنه في حالة إذا كان حرقان البول خفيفًا وغير متعب فإنه يمكن الإكثار من تناول السوائل وخصوصًا الماء، فقد يكون السبب هو حدوث الجفاف فهو أيضًا سبب شائع لـ حرقان البول كما يمكن تناول العصائر الطازجة، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين C يوميًا، إذ بينت الدراسات أن فيتامين C يعتبر من أهم الفيتامينات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات والبكتيريا ومنها التي تسبب التهاب المسالك البولية المؤدي إلى حرقة البول، ولكن في الحالات الشديدة فإنه ينصح بمراجعة الطبيب وأخذ الأدوية اللازمة.

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