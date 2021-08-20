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أسترازينيكا تطور علاجًا يقي من الإصابة بكورونا
يقلص من خطر الإصابة بنسبة 77%

أسترازينيكا تطور علاجًا يقي من الإصابة بكورونا

2021/08/20
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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أسترازينيكا تطور علاجًا يقي من الإصابة بكورونا
المواطن- متابعة

كشفت شركة أسترازينيكا، اليوم الجمعة، عن تطويرها لعلاج بالأجسام المضادة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسبما ذكرت شركة الأدوية البريطانية، فإن علاجها القائم على الأجسام المضادة، حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة بمرحلة متقدمة.

أسترازينيكا تطور علاجًا يقي من الإصابة بكورونا

وبحسب موقع سكاي نيوز، قالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77% من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 وأعراضه.

وأضافت الشركة أن أكثر من 75% من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات، حسبما نقلت رويترز.

وتمثل النتائج تغيرًا في حظوظ الشركة، التي قالت في يونيو، إن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة، يحمي من خالطوا مصابًا من العدوى بالمرض.

أسترازينيكا تطور علاجًا يقي من الإصابة بكورونا
أسترازينيكا تطور علاجًا خاصًا بكورونا

فيروس كورونا حول العالم

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 211,005,326 حالة إصابة، علمًا بأن الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وفرنسا هم البلاد الأكثر تسجيلًا لحالات الإصابة، وتوفي 4,419,869 شخصًا بينما تعافى 188,909,569 شخصًا.

أسترازينيكا تطور علاجًا يقي من الإصابة بكورونا
أسترازينيكا تطور علاجًا خاصًا بكورونا

 


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