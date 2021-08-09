أسعار الذهب اليوم في السعودية تتراجع وعيار 22 قرب 193 ريالاً

المواطن - الرياض

واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجعها الذي بدأته في نهاية الأسبوع الماضي وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين 9/8/2021.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية

وافتتح المعدن الأصفر أولى جلسات الأسبوع على تراجعات كبيرة، حيث تراجع سعر الذهب بقوة في أول ساعة من التداول ليفقد حوالي 20 دولاراً للأونصة، ويلامس مستويات 1680 دولاراً، وهي أدنى مستويات للمعدن الأصفر منذ نهاية مارس الماضي.

وبعد مرور ساعات قليلة من بداية الجلسة استعاد الذهب توازنه مرة أخرى ليقلص من خسائر الافتتاح والتي تجاوزت 4%، ليعود المعدن الأصفر ويتداول فوق مستويات 1700 دولار مرة أخرى مُسجلًا تراجعات بلغت 2.5%

وخلال منتصف الجلسة الآسيوية استمر الذهب في تقليص خسائر الافتتاح، لينجح في استعادة مستويات 1740 دولاراً، مُسجلًا تراجعات بلغت 1.3%.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

أما في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 210 ريالات فيما وصل سعر الجرام عيار 22 إلى 193 ريالاً بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 184 ريالًا فيما هبط سعر الذهب عيار 18 إلى حوالي 156 ريالاً فيما كان جرام الذهب عيار 14 عند 123 ريالاً.

أسعار الفضة اليوم

وفي التعاملات الدولية تراجعت أسعار الفضة بشكل كبير عند افتتاح تداولات اليوم الاثنين 9 أغسطس، حيث تراجعت الفضة بنحو 5.5% في أولى ساعات التداول لتفقد مستويات 23 دولاراً، وتصل لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 وتمحو جميع مكاسب العام الحالي.

وبعد مرور ساعات قليلة من بداية الجلسة استعادت الفضة توازنها مرة أخرى لتقلص من خسائر الافتتاح والتي تجاوزت 5.5%، لتعود الفضة ونتداول فوق مستويات 23.70 دولار مرة أخرى مُسجلًا تراجعات بلغت 2.4%

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