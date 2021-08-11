أسعار الذهب ترتفع بعد توقف موجة البيع المكثفة

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب لتتوقف موجة بيع مكثفة بفعل شكوك مستمرة بشأن التداعيات الاقتصادية للسلالة دلتا من فيروس كورونا، على الرغم من استمرار ارتفاع عوائد الدولار والسندات في السيطرة على السوق.

ارتفاع أسعار الذهب:

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمائة إلى 1730.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1737 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمائة إلى 1731.70 دولار.

انخفاض كبير:

وهبط سعر الذهب أكثر من أربعة بالمائة الاثنين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد.

واستمر ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في عدد من البلدان الآسيوية والولايات المتحدة، وهو ما يهدد الآفاق الاقتصادية.

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