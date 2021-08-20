أسعار النفط تتحرك بعيدًا عن نقطة الخطر وبرميل برنت بـ66.69 دولار

المواطن - متابعة

تحركت أسعار النفط اليوم بعيدًا عن أدنى معدل وصلت إليه منذ 3 أشهر لكن النتائج الأسبوعية ترجع تكبد الخام خسائر أسبوعية قد تصل 5 %.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 66.69 دولار للبرميل قبيل افتتاح أسواق أوروبا، بعدما نزلت 2.6 بالمئة أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ مايو أيار.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر أيلول والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 38 سنتًا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 64.07 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.7 بالمئة أمس وصعد عقد أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطًا 26 سنتًا إلى 63.76 دولار للبرميل.

صعود أسعار الذهب اليوم

إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأونصة قبل افتتاح بورصات أوروبا، ليرتفع الآن نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1788.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأونصة وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس آذار 2020، لينزل قرابة 12 بالمئة.

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